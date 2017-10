Facebook acquista il social network per adolescenti tbh

Facebook mette a segno l’ennesimo colpo. Il social network di, infatti, ha acquistato, un’applicazione perparticolarmente popolare tra gli adolescenti che consente di scambiare complimenti.

La compagnia consentirà a tbh di operare da se, come fatto con Whatsapp ed Instagram, che pur facendo parte del gruppo Facebook, continuano ad essere presenti come applicazioni standalone.

Secondo quanto riferito da TechCrunch, Facebook avrebbe pagato meno di 100 milioni di Dollari per concludere l’acquisizione, ma la compagnia di Menlo Park ancora non ha confermato in via ufficiale le cifre.

Un portavoce del social network, parlando con The Verge, ha sottolineato che “TBH e Facebook condivido un obiettivo: costruire una community per permettere alle persone di essere vicine. Siamo impressionati dal modo in cui tbh sta portando avanti questo obiettivo con i propri strumenti, e siamo sicuri che con le nostre risorse continuerà ad espandere i propri servizi e l’esperienza messa a disposizione degli utenti”.