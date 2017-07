Facebook annuncia la costruzione di un nuovo Campus

A poco più di quattro giorni dall’annuncio dello storico traguardo dei due miliardi di utenti attivi al mese,continua a crescere. Il social network diinfatti ha annunciato che entro il 2021 costruirà un nuovo campus presso la sede centrale di Menlo Park, in California.

Si tratterà di una piccola città, con tanto di abitazioni (probabilmente per i dipendenti), ma anche servizi essenziali come supermercati e farmacie.

Il tutto a fronte di un maxi investimento dall’ammontare ancora non noto. I complessi abitativi, comunque, dovrebbero essere in grado di ospitare circa 1.500 persone. I dirigenti hanno già scelto il nome per questo nuovo campus, che sorgerà vicino al quartier generale: Willow Campus.

La società americana ha anche svelato che l’obiettivo di questo campus sarà di alleggerire la pressione abitativa dell’area, dal momento che il 15% di questi alloggi verrà offerto a prezzi nettamente inferiori rispetto a quelli del mercato immobiliare. L’altro obiettivo è di ridurre il traffico dell’area ed evitare ingorghi.