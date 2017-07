Facebook: arrivano i fan club sulle pagine, disponibili a livello globale

amplia ulteriormente le funzionalità messe a disposizione dei gestori delle pagine. Il social network di, infatti, ha annunciato il lancio di una nuova feature, battezzata “Gruppi per le pagine”.

Come suggerisce il nome, permetterà a coloro che gestiscono le pagine di collegare o creare sottogruppi per promuovere i contenuti.

Si tratta di una sorta di fan club, quindi, da mettere a disposizione di artisti, imprese, brand e giornali, e che favorirà ulteriormente l’interazione tra i VIP ed i fan, che potranno segnalare argomenti, contenuti da pubblicare o altro.

Chris Cox, responsabile del prodotto di Facebook, attraverso un post pubblicato sul proprio profilo ufficiale ha sottolineato che l’idea è nata grazie ad un gruppo creato dal Washington Post, in cui i giornalisti dialogavano con i lettori, raccontando loro anche alcune curiosità su come nascono gli articoli ed altro. Questa funzione è disponibile per 70 milioni di pagine.