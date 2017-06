Facebook: arrivano le notizie a pagamento? L'indiscrezione rimbalza in rete

Facebook si sposta sempre più verso l’editoria, conscio del fatto che è probabilmente ad oggi uno dei pochi social network in grado di spostare realmente le opinioni delle persone. Secondo quanto riportato da alcuni siti, in futuro gli utenti potrebbero essere in grado di acquistare abbonamenti per le notizie dalle varie testate giornalistiche.

La funzione sarebbe stata a lungo richiesta dagli editori, e potrebbe essere disponibile già entro la fine dell’anno sull’applicazione del social network per iOS ed Android.

Il rumor è stato lanciato dal Wall Street Journal, e sottolinea gli sforzi portati avanti da Facebook negli ultimi tempi per avvicinarsi al settore dell’informazione, dal lancio degli Instant Articles alla collaborazione con diverse testate, passando ovviamente per la guerra alle fake news.

L’autorevole giornale americano non fornisce molti dettagli a riguardo, soprattutto sul sistema di pagamento, in quanto ancora non sarebbe stata presa una decisione definitiva, in particolare sulla spartizione delle entrate tra i giornali e la società.