Facebook celebra i 20 anni di Harry Potter con un simpatico easter egg

Si festeggiano in questi giorni i 20 anni di, e nella fattispecie la pubblicazione del primo libro, “”, che ha dato il via ad una delle saghe di maggior successo della nostra epoca.

Per festeggiare l’importante avvenimento, Facebook ha aggiunto al proprio sito un simpatico easter egg.

Scrivendo le parole “Harry Potter”, “Grifondoro”, “Corvonero”, “Tassorosso” o “Serpeverde” in un qualsiasi post o commento, le parole cambieranno colore a seconda delle case: Harry Potter e Grifondoro saranno scritte in rosso, Corvonero in blu, Tassorosso in giallo e Serpeverde in verde.

Inoltre, toccando una di queste parole, nella pagina comparirà una bacchetta magica che simulerà l’animazione classica di una magia, con tanto di scintille, proprio come descritto nei libri e visto nei film.

Un regalo senza dubbio gradito da parte dei (molti) fan della saga di JK Rowling.