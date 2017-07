Facebook celebra il World Emoji Day con alcuni dati interessanti

Oggi, 17 Luglio, si celebra a livello mondiale il World Emoji Day, ovvero il compleanno delle emojicon, diventate ormai uno strumento di comunicazione universale, al punto che sono ormai presenti anche al MOMA di New York, che ha acquistato i primi prototipi.

Tra i principali canali in cui vengono utilizzate le emojicon, ovviamente c’è Facebook. Proprio il social network di Mark Zuckerberg, ha rilasciato l’interessante infografica che trovate in calce, in cui vengono snocciolati degli interessanti e simpatici dati sull’utilizzo delle emoticon a livello mondiale, con una ripartizione per nazione delle più usate.

Interessante notare che ogni giorno, su Facebook, vengono inviate 60 milioni di emojicon, mentre su Messenger gli utenti hanno inviato la bellezza di 5 miliardi di faccine, un numero straordinario che dimostra ancora una volta come le emojicon ormai siano entrate nell’ordinario collettivo delle conversazioni diventando un elemento centrale per gli utenti.