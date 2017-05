Facebook debutta nel settore dello sport: MLB in diretta

Il momento tanto atteso è finalmente arrivato., infatti, si appresta a debuttare nel settore dello sport grazie ad un accordo stretto con la lega di baseball più popolare al mondo, la Major League Baseball (MLB), che permetterà al social network didi trasmettere 20 partite all’anno.

Nella fattispecie, l’accordo prevede la trasmissione della partita del venerdì sulla pagina ufficiale Facebook della MLB.

In questo modo, il social network più popolare al mondo si aggiunge a quella lista di internet company che stanno puntando sui video sportivi. Lo scorso mese, infatti, Amazon ha firmato un accordo simile con la National Football League, mentre Twitter si è rivolta alla Women’s National Basketball Association, la lega professionistica di basket più popolare al mondo.

E’ chiaro però che la posizione di vantaggio di Facebook rende la compagnia di Menlo Park in avanti rispetto alla concorrenza. Basti pensare che il sito ha anche siglato un accordo con la ESL, l’Electronic Sports League, per trasmettere i tornei di videogiochi.