Facebook disabilita la modifica dei link per combattere le fake news

ha comunicato di aver disabilitato la funzione che permetteva di modificare i link pubblicati sul social network, il tutto nella strategia che mira a ridurre (ed, a lungo termine) ed eliminare la diffusione delle fake news sul social network.

Da ora quindi gli utenti non potranno più modificare i metadatati, in quanto molte agenzie di stampa false utilizzavano la funzione per diffondere notizie false o che avevano il solo scopo di creare clickbait o disinformare gli utenti. Spesso infatti venivano sostituiti e modificati titolo, immagini e snippet con qualcosa di controverso per generare il maggior numero di interazioni, commenti o condivisioni. In questo modo, Facebook mette definitivamente da parte uno dei modi più utilizzati per ingannare il pubblico.

Tuttavia, pagine verificate o che appartengono alla categoria “news, sport ed intrattenimento”, attraverso gli Strumenti di Pubblicazione potranno continuare a modificare i link, ma dovranno presentare una richiesta per accedere alla feature entro il 23 Settembre 2017.