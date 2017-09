Facebook ed Amazon pronte ad acquistare i diritti della Premier League?

Non è ormai un segreto l’interesse dei giganti della Silicon Valley nei confronti dei diritti per le manifestazioni sportive più importanti al mondo.

Secondo quanto rivelato dal vice presidente del Manchester United nel corso della conference call tenuta per annunciare i risultati finanziari, Amazon e Facebook sarebbero interessate ai diritti della Premier League.

Una notizia clamorosa, che potrebbe avere delle ripercussioni importantissime sul mondo del calcio e dei diritti tv.

L’offerta, però, dovrebbe essere a tutti gli effetti clamorosa, in quanto il campionato inglese di calcio è il più costoso in termini di diritti televisivi: basti pensare che la NBC l’ha acquistato per 1 miliardo di Dollari nel 2015 per trasmetterlo fino alla stagione 2021-2022. Non sappiamo a cosa potrebbe portare un’operazione del genere, ma è probabile che il tutto resti confinato agli Stati Uniti, dal momento che in Europa (Italia compresa) i diritti della Premier League sono stati già acquistati dalle principali Pay TV.

Amazon già negli scorsi mesi aveva mostrato interesse verso il mondo sportivo, facendo un’offerta per l’ATP World Tour che, però, è stata superata da Sky.