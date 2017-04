Facebook: un elicottero per portare internet in situazioni di emergenza

Parlando all’di San Josè,ha annunciato di essere al lavoro su un piccolo elicottero che avrà l’obiettivo di assicurare l’accesso ad internet in caso di emergenza. L’elicottero è stato soprannominato “Tether-Tenna”.

Yael Maguire, che gestisce la connettività di Facebook Lab, in un post pubblicato sul blog ha affermato che “una volta completata, questa tecnologia potrà essere schierata immediatamente per operare per mesi, ed avrà il compito di riportare la connettività in una determinata zona in caso di emergenza”, è il caso di malfunzionamenti alle infrastrutture o disastri naturali.

A livello di dimensioni, il velivolo è alto più o meno quanto un Maggiolino, ma è ancora nelle prime fasi di sviluppo e necessita di un sacco di lavoro prima di poter essere lanciato.

Maguire, sul palco, però ha affermato che i primi test hanno garantito un massimo di 24 ore consecutive di operatività, ma una volta completato potrà lavorare per interi mesi. E’ chiaro però che le sfide più importanti sono rappresentate dal vento forte ed i fulmini, oltre che la sicurezza.