Facebook estende il Messenger Lite per Android ad altri paesi

La versionedelè molto utilizzata anche nel mondo Occidentale, in quanto si tratta di una versione leggera dell’applicazione che gestisce la messaggistica istantanea del social network, dal momento che si concentra solo sulle funzionalità essenziali.

Il gigante americano ha annunciato che da oggi è possibile scaricarla anche dagli Stati Uniti, Regno Unito, Canada ed Irlanda.

Ciò dimostra come l’app si sia discostata in maniera netta dall’obiettivo originario. Messenger Lite, infatti, era stata lanciata per tutte quelle nazioni che non beneficiano della connessione mobile veloce, ma col passare del tempo l’app è diventata estremamente popolare anche altrove, e gli utenti hanno lodato il fatto che oltre ad occupare poco spazio sui dispositivi, è estremamente leggera da utilizzare e stabile, anche grazie a numerose funzionalità rimosse.

Purtroppo al momento non è disponibile una controparte per iOS, ed a giudicare da quanto trapelato, Facebook non avrebbe alcuna intenzione di rilasciarla.