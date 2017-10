Facebook farà inserire i Curriculum Vitae: parte la sfida a LinkedIn

punta ad espandere ulteriormente le proprie attività. Secondo quanto riportato da alcuni siti, il social network di Mark Zuckerberg nel breve tempo potrebbe lanciare la sfida apermettendo agli utenti di caricare il proprio Curriculum Vitae.

Facebook già da tempo ha puntato LinkedIn con Facebook at Work (adesso noto come Workplace) ma questa novità, se confermata, rappresenterebbe un campanello d’allarme importante per la compagnia controllata da Microsoft, perchè gli utenti potranno caricare il CV direttamente nel loro profilo pubblico, insieme alle informazioni sull’istruzione e contatto.

La feature sarebbe in fase di test interno, ed almeno al momento ancora non è noto se e quando vedrà la luce. La cosa certa è che attraverso questa novità, Facebook potrebbe confermare ancora una volta le proprie intenzioni di voler andare oltre i normali confini del classico social network.

LinkedIn, infatti, è un social network professionale, indirizzato ad una determinata fascia di utenti, ben diversa da Facebook. Secondo molti una funzione come questa potrebbe aumentare ulteriormente la già tanta confusione che gli iscritti fanno tra le varie impostazioni.