Facebook festeggia i 30anni delle GIF aggiungendo il supporto ai commenti

ha deciso di festeggiare il trentesimo compleanno delle GIF a modo suo. Il social network di, infatti, ha implementato una funzione che permette di aggiungere le GIF nei commenti ai post.

Nella fattispecie, gli utenti potranno caricare un’immagine animata direttamente dal proprio PC, proprio come accade per gli altri tipi di file.

Facebook, nell’annunciare la novità, ha specificato che solo lo scorso anno sono stati inviati 13 miliardi di GIF attraverso Messenger, con il picco toccato il 1 Gennaio di quest’anno, in cui sono stati inviati più di 400 milioni di immagini animate, probabilmente per inviare i messaggi di auguri.

Il social network ha anche riaperto il dibattito sulla pronuncia del termine “GIF”, attraverso un sondaggio pubblico che questa mattina si sono ritrovati in cima ai News Feed milioni di utenti americani, a cui è stato chiesto se si pronuncia con la G di "gorilla" o la G di "giraffa". Il dibattito è aperto.