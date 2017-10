Facebook: la funzione Explore Feed arriva anche su PC desktop

Facebook ha annunciato le proprie intenzioni di introdurre la funzioneanche nella versione desktop del social network, per consentire agli utenti di scoprire ciò che pubblicano gli amici sulle pagine non seguite.

TechCrunch ha confermato l’indiscrezione nella giornata di ieri, secondo cui “i test della funzione Explore Feed sono terminati e la compagnia punta al rollout completo nel breve tempo”.

La feature sarà accessibile attraverso la barra sinistra, nella sezione “Esplora”, attraverso cui gli utenti saranno in grado di scoprire contenuti interessanti anche da profili e pagine non seguite. L’idea di base, fondamentalmente, è quella di rendere la piattaforma un hub a 360° in cui poter cercare notizie e contenuti interessanti. In questo modo Facebook punta a diventare sempre più un sito d’informazione, ma soprattutto ad aumentare gli introiti pubblicitari, già alti, che rappresentano la principale fonte d’entrate per il social network di Mark Zuckerberg.