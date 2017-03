Facebook: la funzione Nearby vietata in Italia

è stata condannata dal Tribunale di Milano per concorrenza sleale nei confronti della società, e per la violazione del diritto d’autore sulla banca dati dell’applicazione, specializzata in geolocalizzazione e sviluppata dalla stessa compagnia lombarda.

Come risultato di questa sentenza, il tribunale ha “alle tre società del gruppo Facebook ogni ulteriore utilizzo dell’applicazione di Facebook denominata “Nearby” per il territorio italiano ed ha disposto la pubblicazione del dispositivo del provvedimento sui due quotidiani nazionali il “Corriere della Sera” e “Il Sole 24 Ore”, nonché, per almeno quindici giorni, sulla pagina iniziale del sito internet www.facebook.com".

La sentenza, si legge sul sito ufficiale di BusinessCompetence, è stata “impugnata da parte di Facebook avanti alla Corte d’Appello di Milano. La Corte d’Appello , con provvedimento in data 28 Dicembre 2016, ha rigettato l’istanza di Facebook di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata. Il giudizio prosegue nel merito”.