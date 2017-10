Facebook: gli annunci elettorali della Russia visti da 10 milioni di persone

Emergono nuovi dettagli sul caso Russiagate e nella fattispecie sull’audizione tenuta dapresso il congresso degli Stati Uniti qualche giorno fa.

I rappresentanti del gigante dei social network, infatti, hanno rivelato che gli annunci elettorali commissionati dall’agenzia russa sono stati visualizzati da 10 milioni di persone, la maggior parte dei quali solo dopo le elezioni, segno che la portata e l’interferenza potrebbe essere minori rispetto alle previsioni iniziali.

Facebook, a livello di dati, sostiene che il 44% delle pubblicità sono state visualizzate prima delle elezioni del 2016, mentre la restante parte dopo. In totale si trattava di 3.000 annunci pubblicitari, commissionati da un gruppo conosciuto come Internet Research Agency e legato al Cremlino.

Un quarto di questi annunci, però, non sono stati visualizzati da nessuno, probabilmente perchè sono stati presi di mira solo determinati gruppi di persone.

“La maggior parte delle pubblicità si concentrano su messaggi sociali e politici, e toccano questioni che vanno dai diritti degli omosessuali all’immigrazione, passando per le armi” afferma Elliot Schrage, VP of Politic di Facebook, secondo cui “un numero limitato di pubblicità incoraggiavano gli utenti a seguire pagine incentrati su questi temi”.

Facebook sostiene che molte pubblicità sarebbero potute restare in quanto non avrebbero violato i termini del servizio, se l’agenzia non avesse mentito sulla sua provenienza.