Facebook: in fase di test i commenti colorati, lancio prossimo?

Se avete sempre desiderato più colori per i vostri commenti,potrebbe presto accontentarvi. Il gigante dei social network, infatti, starebbe testando una funzione che permetterà agli utenti di inserire sfondi colorati nei commenti.

Attualmente il test sarebbe in corso con un gruppo ristretto di utenti, ed i commenti colorati sembrano essere disponibili solo sulla versione mobile del sito. Gli stili però dovrebbero essere molto simili agli stati colorati, che sono stati disponibili inizialmente solo sull’app per Android, dallo scorso dicembre, per poi approdare anche su Whatsapp di recente.

Secondo molti questa funzione potrebbe dare molta più vivacità al social network, mentre per altri si tratta di una scelta terribile che andrà a rendere ancora più confusionario Facebook. Come sempre però, precisiamo che si tratta di un test, e non è detto che veda la luce in quanto spesso le società conducono prove interne per poi mettere da parte il tutto.