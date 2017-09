Facebook: in fase di test un'app per le videochat standalone

Già dal mese di luglio sul web si è sparsa l’indiscrezione che vuoleal lavoro su un’applicazione standalone per effettuare videochiamate e videochat, battezzata. Oggi, i ragazzi di The Next Web hanno notato che l’applicazione è spuntata sull’App Store danese.

L’applicazione, secondo coloro che hanno avuto modo di provarla, sarebbe molto simile a quelle che fanno parte dello stesso settore.

The Next Web sottolinea che l’app non solo consente di tenere video chat con più persone in contemporanea, ma permette anche di applicare effetti in stile Snapchat, condividere immagini di Instagram, Facebook e Messenger.

Gli amici aggiunti ad una determinata chat di gruppo riceveranno una notifica nel Messenger. Le chat video forniscono, a livello visivo, a tutti gli utenti lo stesso spazio sul monitor, ma coloro che creeranno le stanze virtuali potranno dare priorità a determinate persone.

L’applicazione sarebbe stata scaricata circa 2.000 volte in un’ora, a dimostrazione del fatto che la fidelizzazione degli utenti è ad un buon livello.