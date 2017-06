Facebook: in Italia il 53% degli utenti è over 35, sempre meno adolescenti

appartiene in maggioranza agli over 35, o almeno è così in Italia. Lo rivela uno studio dell'analista Vincenzo Cosenza. A latitare sono i giovanissimi, gli under 18, che il social network lo usano poco, preferendo altri social come Instagram. Non un grosso problema per Zuckerberg, visto che possiede entrambi i social.

Il 53% degli utenti ha più di 35 anni, e in generale aumentano un pochino tutte le fasce demografiche, tranne -e chi lo avrebbe mai detto- quella dei giovanissimi. Gli under 18 sono appena il 5% dell'utenza italiana di Facebook.

Il calcolo è stato effettuato con Facebook Advertising, sfruttando i dati resi noti da Luca Colombo Country manager di Facebook per l'Italia.

Gli utenti in età universitaria (19-24) aumentano del 10% e sempre del 10% aumentano che gli utenti trai 30 e 35 anni, mentre la fascia che va di 36 ai 45 anni fa un balzo in avanti del 14%.



Ma gli aumenti più importanti si registrano nell'ambito delle fasce anagrafiche più in là con gli anni: 46-55enni in aumento del 21%, mentre gli ultra 55enni rappresentano addirittura il 29% degli utenti.

In altre parole, Facebook diventa sempre più vecchio. Del resto come vi avevamo raccontato un paio di mesi fa, c'è chi predice che nel 2065 gli utenti deceduti supereranno di gran lunga quelli in vita.