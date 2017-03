Facebook lancia i Live Video a 360° per tutti gli utenti

ha ampliato a livello mondiale una delle funzioni più attese ed apprezzate dagli utenti, ia 360°, che come noto possono essere guardi su Gear VR, Oculus ed anche sugli smartphone.

Tutti i possessori di una fotocamera circolare potranno effettuare una diretta streaming: basta collegare la fotocamera al telefono utilizzando le istruzioni del produttore, scegliere l’opzione Live Video, inserire una descrizione ed iniziare la diretta.

Gli spettatori potranno vedere il video dall’angolazione desiderata, sia dai visori che ruotando il telefono. Per rendere l’esperienza ancora più reale, Facebook ha anche introdotto l’audio spaziale, “che dà agli spettatori la possibilità di sperimentare il suono a 360°, proprio come accade nella vita reale”.

Il gigante di Menlo Park, per tutti coloro che non sono esperti, ha anche creato una guida che spiega come effettuare dirette a 360° ed elenca anche le fotocamere supportate.