Facebook lancia Marketplace, sezione per l'acquisto e la vendita di oggetti

sta lanciando in 17 mercati europei, tra cui figura anche l'Italia, la nuova sezione, denominata semplicemente, pensata per l'acquisto e la vendita di oggetti. In particolare, si tratta della medesima funzionalità che abbiamo già potuto apprezzare con i Gruppi.

Il tutto sarà accessibile sia da mobile che da desktop tramite l'apposita icona della vetrina. Una volta "entrati" nella nuova sezione, potrete visionare tutti gli articoli disponibili, filtrandoli per posizione e categoria. Il rilascio, che sembra essere lato server, è iniziato lo scorso 14 agosto e la nuova funzionalità dovrebbe arrivare gradualmente a tutti gli utenti italiani in qualche giorno.

La vendita funziona in modo del tutto analogo a quanto già visto con i Gruppi: un utente pubblica la foto dell'oggetto accompagnata dai relativi prezzo e descrizione, la inserisce in una delle categorie disponibili e attende che qualche acquirente si faccia vivo.