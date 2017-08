Facebook lancia Watch, nuova piattaforma video che sfida la TV tradizionale

La tanto attesa "battaglia" trae TV tradizionale sta per iniziare. Infatti, la società di, accortasi di come i video siano una delle fonti di intrattenimento più seguite, ha ben pensato di lanciare unadedicata appunto ai suddetti contenuti multimediali, denominata

Facebook Watch sarà disponibile sia su dispositivi mobili (tramite l'app di Facebook) che fissi e, stando a quanto riportato dai colleghi di The Verge, il rollout per un ridotto numero di utenti dovrebbe iniziare già dalla giornata di oggi, perlomeno per quanto riguarda gli Stati Uniti.

La piattaforma per i video in questione conterrà sia contenuti originali finanziati da Facebook che video realizzati da terze parti. In particolare, per quanto riguarda i contenuti della società di Zuckerberg, questi saranno "spettacoli ad episodi che seguiranno una specifica trama", trasmessi sia in diretta che in differita. Sarà presente anche una watchlist, in modo da non perdere alcun "episodio".

Al lancio ci dovrebbero essere tre "spettacoli": Nas Daily (un programma dove "vengono coinvolti i fan"), Gabby Bernstein (uno "spettacolo interattivo" condotto dall'omonima motivational speaker) e Little Kitchen (un programma di cucina dedicato ai bambini).

Insomma, dei veri e propri programmi simili a quelli trasmessi sulla TV tradizionale, ma con focus sull'interazione tra creatore di contenuti e spettatori. Infatti, gli utenti potranno chiaramente interagire con i propri idoli. Sotto questo punto di vista, inoltre, Facebook ha dichiarato che Watch aiuterà gli iscritti a trovare i filmati che piacciono ai propri amici o ai membri di alcune community a cui essi partecipano. I creatori di contenuti, ovviamente, potranno monetizzare i propri filmati proponendo agli iscritti il loro show.