Facebook al lavoro con Live Nation per facilitare l'organizzazione dei tour?

Secondo quanto rivelato da The Verge,starebbe testando una nuova funzionalità che consentirà ad artisti, manager e promoter di organizzare e gestire tour.

Ad esempio, se un artista è in tour in 40 città, Facebook consentirà ai promoter di organizzare rapidamente sulla pagina ufficiale 40 eventi, i quali potranno essere gestiti facilmente, permettendo anche agli artisti di interagire direttamente con i fan.

Alla base di questa decisione ci sarebbe il fatto che, ormai, gli eventi su Facebook sono diventati un modo per pubblicizzarli e farli arrivare ad un pubblico più ampio, ma secondo alcuni studi effettuati dallo stesso social network, hanno anche dato una spinta alla vendita dei biglietti: “stiamo testando una funzione che consentirà agli amministratore degli eventi di condividerli e gestirli più facilmente, soprattutto se si tratta di un tour” ha affermato Bruna de Goes, il product manager di Facebook Events a The Verge.

La compagnia di Mark Zuckerberg già da tempo sta rafforzando i propri legami con l’industria musicale: lo scorso anno, ad esempio, ha integrato le API di Ticketmaster, per consentire agli utenti di acquistare i biglietti direttamente dalle pagine dell’evento.

Questa nuova funzionalità sarebbe in fase di test con Live Nation e Red Light Management.