Facebook Live introduce le dirette di gruppo, disponibili da oggi su iOS

continua ad introdurre novità in, il comparto che consente di effettuare dirette streaming direttamente sul social network. Come annunciato dai gestori, ora è possibile effettuare trasmissioni Live a più persone, dal momento che è stata introdotta la possibilità di aggiungere un amico per condividere lo schermo.

Inizialmente questa funzione era disponibile solo per i personaggi pubblici, ma da oggi è accessibile da tutte le pagine.

A livello grafico, è supportata sia la modalità orizzontale che verticale. In quest’ultimo caso, colui che ha invitato l’amico apparirà in una finestra fluttuante in stile picture-in-picture, mentre se si attiva la modalità orizzontale, lo schermo verrà diviso in due. Al momento la funzione è disponibile in esclusiva su iOS, e da parte del social network di Mark Zuckerberg non sono arrivate indicazioni in merito ad un possibile approdo anche su Android, che però dovrebbe avvenire nel giro di poche settimane conoscendo i tempi classici di Facebook.