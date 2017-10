Facebook Live ora include la condivisione dello schermo

Nuova interessante funzione introdotta danel proprio servizio che consente di effettuare dirette video direttamente sul social network. Come segnalato da molti utenti a The Next Web, il social network di Mark Zuckerberg ora consente di effettuare la condivisione dello schermo.

In precedenza, questa funzione era accessibile solo tramite software di terze parti, ma il crescente utilizzo da parte degli utenti ha portato la piattaforma di Menlo Park ad implementarla come funzione di default, accessibile attraverso il nuovo pulsante “Condividi Schermo”.

Una volta cliccato, Facebook consentirà di scegliere la finestra da condividere.

Secondo quanto riportato da alcuni siti, inizialmente l’opzione sarebbe disponibile solo su Chrome e non in Firefox, e consentirebbe anche di condividere una determinata finestra del browser.