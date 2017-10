Facebook: Mark Zuckerberg ha utilizzato la VR per visitare Puerto Rico

A circa tre anni dall’acquisto di Oculus VR, per una somma vicina ai 2 miliardi di Dollari, ed a ridosso della quarta edizione di Oculus Connect, l’amministratore delegato di Facebook,, è impegnato per mostrare le potenzialità della piattaforma.

Allo stesso tempo, il CEO del famoso social network è estremamente impegnato sul tema umanitario. Un tema molto caro, e più volte finito in prima pagina, è quello che riguarda Puerto Rico, che è stato letteralmente massacrato dall’Uragano, che ha mandato KO tutte le reti di comunicazioni.

Nella giornata di ieri, Zuckerberg ha utilizzato il “trasporto orbitale” per tenere una diretta con il capo della divisione realtà virtuale del sito, Rachel Dwyer, e presentare alla stessa come il gigante tecnologico stia utilizzando l’apprendimento automatico per aiutare le operazioni di soccorso sull’isola.

Allo stesso tempo, i due sono stati catapultati in un video a 360° contenente le immagini della nazione e per spiegare il tipo di strategia messa in atto.

Zuckerberg ha spiegato che, oltre ad aiuti monetari, Facebook sta anche offrendo alle squadre di ricerca ed ai soccorsi di terra delle mappe basate sull'intelligenza artificiale, che vengono create su mappe già esistenti e calcolate in base alla densità della popolazione precedente e per indicare dove le persone abitavano prima e dopo il disastro. Un’altra tecnologia integrata rivela i dati relativi ai movimenti tra città e quartieri durante determinati periodi di tempo.

Infine, il terzo tipo di aiuto attinge al Safety Check per mostrare le zone in cui le persone si sono segnalate come al sicuro.

Questi tre tipi di tecnologie vengono messe insieme in un’unica mappa data in dotazione alla Croce Rossa ed altre Onlus.