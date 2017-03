Facebook Messenger: arriva la condivisone temporanea della posizione

ha introdotto oggi una nuova funzione nel proprio, che consente di condividere momentaneamente la posizione con amici e familiari. Gli utenti potranno attivare questa funzione solo per gli amici, i familiari o con un ristretto gruppo di persone, ma dopo un’ora scomparirà.

“La gente ci dice di continuo che la condivisione della posizione dal vivo è estremamente utile quando ci si dà appuntamento con gli amici o quando si torna a casa di notte” ha affermato il social network di Mark Zuckerberg in un post pubblicato sul blog.

Facebook ha attivato da tempo la Condivisione della Posizione, nel 2015, ma il funzionamento di questa è radicalmente diverso in quanto, appunto, si tratta di una condivisone temporanea e non include una mappa statica.

Per potervi accedere, basta toccare la nuova icona presente all’interno del Messenger, sopra la riga in cui si scrivono i messaggi.

Quando si attiva la condivisione, i destinatari saranno in grado di visualizzarla per un massimo di sessanta minuti, dopo di che bisognerà attivarla nuovamente a mano.