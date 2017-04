Facebook Messenger: arriva l'estensione di Apple Music

Nella giornata di ieri, in occasione dell’ha annunciato una serie di modifiche al, tra cui dei nuovi modi per interagire con gli amici attraverso estensioni e plugin. Tuttavia, a quelle già presenti se n’è aggiunta un’altra:

Proprio alla fine della presentazione, infatti, David Marcus, il direttore del comparto Messenger, si è detto “entusiasta nel condividere con voi la notizia che Apple Music sarà presto disponibile come estensione per Facebook Messenger”.

Al momento non sono disponibili informazioni a riguardo, tanto meno sulla possibile data di lancio, dal momento che nella slide è semplicemente presente l’etichetta “coming soon”, ma non si tratta certo di una grossa sorpresa il fatto che Apple abbia collaborato con Facebook, dal momento che già in passato le due compagnie hanno collaborato su altri progetti.

L’integrazione potrebbe permettere alle persone di navigare in Apple Music all’interno di Messenger. Gli utenti saranno in grado di trovare una canzone ed inviarle in chat.