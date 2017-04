Facebook Messenger: arrivano le estensioni ed il Bot Store

continua ad espandere le potenzialità del, ormai diventata una parte fondamentale del proprio ecosistema. L’applicazione di messaggistica infatti, come annunciato all’tenuta nella giornata di ieri, ha guadagnato una nuova scheda e delle nuove funzioni.

Nella fattispecie, gli utenti potranno accedere ad un nuovo app store interno, ma focalizzato esclusivamente sui bot, che sono stati aggiunti proprio lo scorso anno. La nuova tab Discovery permetterà di vedere i bot in vetrina, ma anche quelli più scaricati, e sarà presente una barra di ricerca per trovarne di nuovi ed installarli. Le novità, però, non finiscono qui.

Gli sviluppatori infatti ora possono sviluppare delle estensioni per le chat del Messenger, proprio come accade in iMessage da tempo. Tra i partner di lancio figurano Spotify ed OpenTable, che consentono di condividere canzoni e tabelle nelle chat.

Sono anche stati aggiunti i suggerimenti, basati sull’intelligenza artificiale: se ad esempio in una chat si parlerà di dove andare a cena, il Messenger fornirà suggerimenti in diretta sui posti.

Nel Messenger arrivano anche i Codici QR, che consentiranno agli utenti di sfruttare i servizi più famosi dei bot.

Infine, i Giochi del Messenger ora supportano i giochi a turni.