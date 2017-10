Facebook Messenger consente ora di inviare soldi tramite PayPal ad altri utenti

In vista del lancio imminente di Apple Pay Cash in iMessage , Facebook e PayPal hanno annunciato oggi una nuova partnership che consente agli utenti di inviarsi denarovia Messenger.

Lo scorso anno Facebook ha implementato PayPal all'interno dell'applicazione Messenger per consentire agli utenti di acquistare sulla popolare applicazione di messaggistica utilizzando PayPal. L'annuncio di oggi, tuttavia, segna un ulteriore passo in avanti in questa collaborazione.

Gli utenti possono ora inviare o richiedere soldi da persona a persona utilizzando il loro conto PayPal senza lasciare l'applicazione Messenger. Inoltre, PayPal ha messo a disposizione un servizio di assistenza clienti dedicato appositamente a Messenger; ciò significa che i clienti PayPal possono ricevere supporto direttamente all'interno dell'applicazione di messaggistica.

PayPal spera che questa funzionalità possa consentire alle persone di svolgere in maniera più facile operazioni come il reset della password, la gestione dei rimborsi o dei problemi di pagamento.

La nuova funzione è però disponibile solo negli Stati Uniti, non sono ancora chiari i dettagli per l'implementazione negli altri paesi.