Facebook, Messenger ed Instagram in futuro diventeranno una cosa sola

Nella visione futuristica di, iledsaranno una cosa sola. La società di Menlo Park, infatti, starebbe testando una sorta di hub per le notifiche, che raccoglierà in un posto solo tutti gli avvisi provenienti dai vari network.

Questo hub sarà visualizzabile sia in Facebook che nel Messenger, passando chiaramente per Instagram, e dovrebbe permettere agli utenti di passare rapidamente da un social network all’altro attraverso le varie applicazioni presenti sugli smartphone.

Si tratterà quindi di un contatore, che al momento per è solo in fase di test interno con un ristretto numero di persone, e potrà essere attivato attraverso la pagina profilo, in cui si dovranno collegare i tre account.

Una soluzione del genere era stata già ipotizzata da alcuni utenti tempo fa, subito dopo l’acquisizione da parte di Facebook di Instagram. In molti infatti avevano immaginato un futuro in cui le tre creature sarebbero state collegate sotto un’unica casa.