Facebook Messenger: gli Instant Games sono disponibili per tutti

ha annunciato nella giornata di ieri alcune nuove feature per l’applicazione, tra cui gli, che saranno disponibili per tutti gli utenti (1,2 miliardi) che utilizzano quotidianamente l’applicazione.

Gli Instant Games sono stati lanciati in beta lo scorso mese di novembre, con titoli arcade come Pac-Man e Galaga: la piattaforma ha il tentativo di rivitalizzare, sebbene in parte, l’impegno che molte società avevano preso qualche anno fa nel gaming da mobile. Facebook, nel dare l’annuncio, ha anche rivelato che in alcune nazioni sono ora disponibili più di 50 giochi.

Per quanto riguarda gli sviluppatori, gli Instant Games ora supportano anche il gioco a turni, le classifiche ed i tornei, come rivelato proprio dal social network di Menlo Park qualche settimana fa in occasione dell’F8 Conference.

Le nuove funzioni sono ora disponibili sia sulla versione Android che iOS dell’applicazione. Non sappiamo se bisognerà aggiornare l’app per poterne usufruire o no.