Facebook: novità hardware in arrivo ad Aprile?

Quandoha lanciato il, ovvero l’edificio che si sta concentrando sull’offerta hardware del social network di Mark Zuckerberg, in molti hanno sollevato questione su che tipi di prodotti andrà a sviluppare. A quanto pare però le risposte potrebbero arrivare presto.

Secondo quanto riportato dal Business Insider, il team che sta lavorando nell’edificio si starebbe concentrando su quattro progetti di tecnologia avanzate, che potrebbero essere mostrati in anteprima all’F8 Conference che Facebook terrà il prossimo mese di Aprile. Ciò vuol dire che nel giro di qualche settimana potremmo saperne di più.

Indiscrezioni parlano di un possibile drone per portare internet in tutte le parti del mondo, ma anche su dispositivi per la realtà aumentata e dispositivi medici, sviluppati in collaborazione con un cardiologo di Stanford.

A capo del Building 8 c’è l’ex Google Regina Dugan, che secondi molti sarebbe un indizio estremamente esplicito del fatto che Facebook sia al lavoro sulla realtà virtuale.