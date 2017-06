Facebook: nuove misure a protezione delle immagini profilo

continua ad implementare misure per proteggere gli utenti dagli abusi. Dall’India arriva la notizia secondo cui il colosso dei social network avrebbe introdotto dei nuovi strumenti che impediranno alle persone di scaricare e condividere le immagini del profilo degli utenti.

Gli utenti che attivano questo sistema, infatti, impediranno sia agli amici che ai visitatori esterni di inviare, condividere o scaricare la loro immagine del profilo, e potranno anche impedire di effettuare agli estranei, ovvero a coloro che non figurano nella lista degli amici. Le persone che attiveranno questa funzione, saranno riconoscibili attraverso un bordo blu scuro intorno all’immagine, ma inizialmente su Android, Facebook impedirà alle persone di effettuare screenshot delle immagini profilo.

La compagnia di Menlo Park, nel video diffuso attraverso la pagina Facebook Safety sottolinea che è stata esortata da alcune associazioni a difesa dei diritti delle donne, che avevano fatto presente il fenomeno degli abusi sulle immagini dei profilo.

Al momento Facebook non ha precisato se misure analoghe saranno prese anche in altri paesi o meno.