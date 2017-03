Facebook ora consente di effettuare dirette video da PC

Tra le novità più interessanti incluse dalo scorso anno nella propria piattaforma, c’è sicuramente, ovvero quel comparto video che consente agli utenti di effettuare dirette video.

Il colosso di Mark Zuckerberg, infatti, nella giornata di ieri ha rivelato che da ora è possibile effettuare dirette video anche da computer desktop e computer portatili, oltre che da smartphone e tablet.

Si tratta di una caratteristica estremamente importante, soprattutto per i curatori delle pagine: in questo modo sarà possibile utilizzare le webcam dei computer per effettuare trasmissioni più professionali rispetto a quelle per dispositivi mobili.

Per accedere allo streaming da PC, basta cliccare sul campo che consente di aggiornare il proprio stato e cliccare su “Live Video”. Il rollout è nelle fasi iniziali e per molti potrebbe anche non essere ancora accessibile.

Durante le dirette video, sarà possibile anche monitorare i commenti attraverso un'apposita schermata, come mostrato nello screenshot in calce.