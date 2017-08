Facebook: ora è possibile scattare foto e video a 360° direttamente nell'app

ha già introdotto da tempo la possibilità per gli utenti di caricare e visualizzare foto a 360 gradi, ma la piattaforma di Mark Zuckerberg oggi fa un ulteriore passo in avanti da questo fronte.

Attraverso un aggiornamento rilasciato ieri, infatti, gli sviluppatori del client ufficiale per iOS ed Android hanno introdotto la possibilità di creare foto a 360° senza la necessità di utilizzare applicazioni di terze parti o la macchina fotografica del telefono.

Ovviamente, dal momento che gli smartphone non includono telecamere a 360°, il processo di acquisizione dell’immagine sarà molto simile alle foto panoramiche: basterà scorrere la parte superiore del News Feed, e quindi toccare il pulsante “Foto a 360°”, qui si aprirà una schermata contenente tutte le istruzioni per portare a termine il processo. Basterà scorrere il telefono verso destra o sinistra per acquisire un’immagine a 360°. Queste fotografie possono anche essere impostate come immagini di copertina.