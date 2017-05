Facebook porta le Reactions anche nei commenti

A circa un mese di distanza dall’arrivo dellenelha annunciato l’arrivo della medesima funzione anche nei commenti dei post. Da oggi in poi, infatti, gli utenti saranno in grado di mostrare il loro apprezzamento nei confronti di un commento attraverso le reazioni.

Il funzionamento è lo stesso: basta passare il mouse sul pulsante “mi piace” per poter accedere al menù contestuale che permetterà di inserire il cuoricino, il sorriso, la faccina che mostra stupore, quella che mostra rabbia e l’emoticon con il pianto.

A quanto pare, almeno al momento, la funzione sarebbe disponibile in esclusiva sulla versione desktop del social network, ma l’arrivo sul client ufficiale per iOS ed Android sarebbe prossimo e dovrebbe approdare attraverso un aggiornamento per le applicazioni.