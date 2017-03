Facebook porta le Reactions anche nel Messenger

continua ad espandere le funzionalità del. Nella giornata di ieri ha annunciato l’approdo della, che lo scorso anno hanno espanso il tasto, anche nell’applicazione che gestisce la messaggistica istantanea.

In questo modo gli utenti potranno rispondere a qualsiasi messaggio ricevuto via chat con una Reactions, proprio come accade per i post. Le novità però non finiscono certo qua, perchè nelle chat di gruppo sarà possibile “taggare” uno dei partecipanti aggiungendo al messaggio il comando “@“ seguito dal nome e cognome (o il nickname utilizzato sul social network), in questo modo l’utente in questione riceverà una notifica, anche se le ha disattivate. Questa funzione è presa in prestito da Whatsapp, che già la include da tempo.

Ricordiamo che nell’arco della settimana che si sta per concludere Facebook ha anche aggiunto le Storie al Messenger, dopo il loro approdo sulla companion app e Whatsapp.