Facebook porta le Storie anche sulle Pagine pubbliche

continua a puntare sulle. Il social network di, infatti, ha rivelato che la funzione, che rispetto alla controparte per Instagram non ha successo certo molto successo, sarà presto disponibile anche per le Pagine pubbliche.

In questo modo sarà possibile, per i gestori delle pagine pubbliche, caricare immagini e filmati che scompariranno dopo ventiquattro ore.

Il processo di rollout avverrà nel corso dei prossimi mesi, ed almeno al momento non è stata diffusa alcuna data di lancio ufficiale. L’opzione di pubblicazione sarà disponibile per tutte le pagine di Facebook, e sarà senza dubbio interessante vedere come i grandi marchi si adatteranno a questa interessante novità. La speranza di Facebook è che le Storie diventino popolari almeno quanto quelle di Instagram, che come confermato dagli ultimi dati diffusi dalla stessa piattaforma di condivisione fotografica, stanno guidando il sito ad una crescita irrefrenabile.