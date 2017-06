Facebook potenzia il Safety Check, introdotte nuove funzioni

Ilè uno strumento molto utile, che è stato introdotto daqualche anno fa per le calamità naturali, in quanto consente agli utenti di notificare agli amici di essere al sicuro. A seguito dei tragici attentati del Bataclan, però, il social network lo ha iniziato ad utilizzare anche per altri scopi.

Nella giornata di oggi, attraverso un post pubblicato sul blog ufficiale, Facebook ha annunciato l’arrivo di nuove funzionalità per il Safety Check, che è stato potenziato e reso più utile.

La caratteristica più utile è rappresentata dal fatto che adesso non si può solo segnalare la propria posizione come sicura, ma si potranno anche aggiungere commenti, spiegando la situazione attuale e ciò che sta succedendo.

Inoltre, Facebook sta anche collaborando con NC4 per fornire maggiori informazioni sul motivo per cui è stato attivato il Safety Check. In questo modo gli utenti potranno informarsi più rapidamente su ciò che sta succedendo.

Le novità non finiscono qui, perchè nel Safety Check Facebook ha incluso anche un sistema di raccolta fondi: le persone ora potranno creare o partecipare a raccolte fondi a sostegno di cause specifiche. Facebook però prenderà il 5% sul totale in quanto mette a disposizione la propria piattaforma.