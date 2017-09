Facebook potrebbe presto consentire di silenziare gli amici

Un rappresentante di, parlando con TechCrunch ha annunciato in via ufficiale che il social network sta testando negli Stati Uniti una funzione che consentirà di “silenziare” i propri amici, come accade già da tempo su

La feature, nota internamente come “Snooze”, permette di nascondere dal News Feed per un certo periodo di tempo i post pubblicati da determinate pagine o persone, o per evitare post da un determinato argomento o spoiler a seguito di un determinato evento sportivo o messa in onda di un programma (serie tv, reality show, ecc).

I lassi di tempi a disposizione degli utenti saranno tanti: 24 ore, una settimana o un mese. Almeno al momento non sappiamo quando e se vedrà la luce.