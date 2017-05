Facebook pronta a lanciare la propria TV il prossimo mese?

Secondo un nuovo rapporto pubblicato dal Business Insider,sarebbe più vicino del previsto a lanciare il proprio servizio televisivo. La società, infatti, starebbe già producendo circa 24 show e progetti che debutteranno a metà giugno.

A quanto pare l’offerta si articolerà su due fronti. uno vedrà il debutto di spettacoli televisivi a lunga durata, come House of Cards, che verranno affiancati a show da 5-10 minuti, per soddisfare anche le esigenze di coloro che non hanno a disposizione molto tempo.

Il tutto rientrerà nella nuova strategia messa ormai in atto da tempo da Mark Zuckerberg, secondo cui nel Facebook del futuro la maggior parte dei post saranno composti da video e filmati di breve e lunga durata.

Proprio la compagnia di Menlo Park starebbe anche parlando con celebrità “da tripla A” per metterle sotto contratto e farle apparire in altri show televisivi, ed a quanto pare molte di quelle che sono state contattate avrebbero già dato il loro assenso per partecipare.