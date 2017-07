Facebook: pronto il debutto delle pubblicità sul Messenger

Importante novità in arrivo per il. Secondo alcune notizie provenienti dalla beta in Thailandia ed Australia, l’azienda avrebbe deciso di implementare le pubblicità nella propria piattaforma di messaggistica.

La notizia, riportata anche da VentureBeat, riferisce che le pubblicità dovrebbero debuttare nella schermata principale dell’applicazione entro la fine del 2017, e proprio come quelle di Facebook ed Instagram, saranno mirate a specifiche per gli utenti.

Stan Chudnovsky, capo della divisione Messenger di Facebook, parlando con VentureBeat ha affermato che “ci sono alcuni modelli di business che stiamo esplorando, e la pubblicità è uno di questi. E’ chiaro che non è tutto, ma rappresenta un buon modo per monetizzare”.

Lo scorso mese di Maggio, Facebook ha rinnovato la home dell’applicazione, per concentrarsi maggiormente sulle chat e caratteristiche aggiuntive quali i giochi, che sono stati spostati in un’altra scheda.

Chudnovsky ha precisato che Facebook “partirà lentamente con le pubblicità nella schermata iniziale, ma ci baseremo molto sui dati ed i gusti degli utenti, oltre che sui loro feedback”.