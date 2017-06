Facebook raggiunge i due miliardi di utenti connessi al mese

ha annunciato di aver raggiunto iattivi mensili. Un passo in avanti rispetto all'1.94 miliardi di Maggio. Mark Zuckerberg ha annunciato la buona nuova direttamente con una storia su Facebook. "É un onore condividere questo viaggio con voi".

Ma non mancano nemmeno risultati importanti per gli altri servizi, con Messanger che raggiunge 1.2 miliardi di utenti, numeri simili per Whatsapp e Instagram che raggiunge quota 700 milioni.

"Ogni giorno, più di 175 milioni di persone condividono "love reaction", oltre 800 milioni mettono like a qualcosa", ha detto il product manager Guillermo Spiller in una conferenza stampa. "Più di un miliardo di persone usano un gruppo su Facebook". Facebook in futuro, usando le sue stesse parole, "mostrerà riconoscenza" per il suo ultimo risultato con dei video personalizzati per ogni utente e in linea con la nuova mission della compagnia: "Connettere il mondo assieme, riducendo le distanze", come ha detto lo stesso Zuckerberg.