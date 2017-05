Facebook ridisegna il Messenger, introdotta una nuova schermata iniziale

Importante aggiornamento per ilannunciato da. L’applicazione che gestisce la messaggistica istantanea del social network di Mark Zuckerberg, infatti, verrà completamente ridisegnata e le nuove modifiche, rivelate attraverso un post, saranno operative nei prossimi giorni.

L’update, a differenza del precedente, si focalizzerà sulle funzionalità estetiche dell’applicazione.

Il cambiamento più evidente sarà rappresentato dalla schermata iniziale, che se mantiene le stesse funzioni, ma organizzate diversamente. Secondo il social network, grazie a questo aggiornamento l’applicazione si trasformerà in un hub personale che collegherà tutte le persone ed aziende.

Nella parte superiore della casella di posta, saranno presenti nuove schede che dovrebbero aiutare gli utenti a navigare in maniera più veloce tra i messaggi, mentre la barra inferiore resterà immutata e comprenderà la nuova scheda Scopri.

Gli aggiornamenti, secondo Facebook, saranno inclusi nel prossimo aggiornamento, il cui rilascio è in programma in tutto il mondo su iOS ed Android questa settimana.