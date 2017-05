Facebook ridisegna i Trending Topics su mobile, ecco le novità

continua ad aggiornarsi. Nella giornata di oggi, infatti, il social network di Mark Zuckerberg ha annunciato un aggiornamento per la sezione Trending Topics su mobile, che renderà l’elenco delle notizie più facile da consultare sul cellulare, grazie ad un elenco di fonti più diversificato.

Da oggi, quando si farà click su un argomento nella barra di ricerca da iPhone, si otterranno articoli sulla stessa storia provenienti da più fonti, che potranno essere cambiate semplicemente attraverso uno swipe. La società ha già precisato che lo stesso aggiornamento sarà disponibile su Android nel giro di qualche settimana.

Facebook, nell’annunciare la novità, ha anche sottolineato che non sarà il social network a decidere quali articoli verranno mostrati, ma sarà un algoritmo, ridisegnato lo scorso anno a seguito delle polemiche riguardanti la possibile manipolazione ai danni di Donald Trump durante la campagna elettorale.

Il social network mostrerà semplicemente “alcune delle storie più popolari su un determinato argomento”, ed utilizzerà una combinazione di fattori (tra cui la qualità dell’articolo e dell’editore).

Un’altra modifica riguardo i Trending Topics su mobile riguarda gli argomenti più discussi in una determinata regione geografica. Al momento questa funzione è in fase di test, ma Facebook la sta lentamente espandendo ad un pubblico più ampio.