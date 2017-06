Facebook sarà presente all'E3 2017: tutti i dettagli

: Per la prima volta all'E3, Facebook ospiterà un'attivazione pubblica nella West Hall deldi Los Angeles per celebrare la missione fondamentale per il mondo dei giochi: creare una comunità globale per i giocatori per aiutarli a scoprire, guardare e condividere i giochi che amano con le persone a cui tengono di più.

L’attivazione includerà uno stage di Facebook Live dove Andrea Rene, uno dei protagonisti del mondo del gaming, ospiterà una serie di personaggi per la programmazione LIVE durante i tre giorni dell’evento.

Alcuni dati relativi ai giochi su Facebook

Oltre 800 milioni di persone giocano, ogni mese, ad almeno un gioco connesso a Facebook.

Nel mese di aprile, 36 milioni di persone in tutto il mondo hanno pubblicato, messo like, commentato o condiviso un contenuto legato ai titoli e ai brand più famosi del settore dei videogiochi per PC e console

Oltre 30 milioni di persone hanno collegato il proprio account Facebook su PSN e Xbox Live

In media, i giochi rappresentano più del 15% del tempo totale dedicato a Facebook

Oltre 450 milioni di persone su Facebook hanno seguito o hanno messo like ad una pagina ufficiale (e non) di giochi

I fan di tutto il mondo possono visitare Facebook.com/E3Expo durante E3 per guardare i partecipanti selezionati su Facebook Live e inviare domande.