Facebook sarebbe al lavoro su un servizio per le video chat di gruppo

Secondo quanto riportato da The Verge,potrebbe presto prendere in prestito un’altra funzione dia una società concorrente che, e ciò sorprenderà molti, non è

L’autorevole testata riferisce che il social network di Mark Zuckerberg avrebbe recentemente mostrato internamente un app in stile Houseparty, chiamata Bonfire.

Houseparty è incredibilmente popolare tra gli adolescenti, e proprio per questa ragione la società di Mark Zuckerberg ha voluto scoprirne i motivi. All’inizio dell’anno, infatti, Facebook ha lanciato un sondaggio indirizzato agli adolescenti focalizzato proprio sulle video chat di gruppo, ed inizialmente i rappresentanti della compagnia si erano rifiutati di commentare il motivo per cui era stato lanciato tale sondaggio, il quale è abbastanza evidente ora.

Facebook vuole puntare molto sulla fascia più giovane del mercato, e ciò è dimostrato anche dall’inserimento delle Storie, in stile Snapchat, non solo nella propria applicazione, ma anche su Instagram e Whatsapp.