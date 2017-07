Facebook sarebbe al lavoro su uno smartphone modulare

Ladi, ovvero la divisione segreta del social network guidata dall’ex direttore della DARPA Regina Dugan, secondo quanto affermato dal Business Insider, e ripreso anche da The Verge, gli ingegneri starebbero studiando lo sviluppo di un possibile smartphone modulare.

La società ha presentato infatti un istanza di brevetto, che parla di un “dispositivo elettromagnetico modulare”, in grado di alleviare il problema dei costi eccessivi dei dispositivi elettronici, che i consumatori acquistano per poi smaltire nel giro di massimo un paio di anno.

Il brevetto descrive un altoparlante intelligente tra le potenziali categorie di prodotti.

Non è chiaro in che misura Facebook stia lavorando su un progetto hardware, tanto meno se questo vedrà la luce del sole, ma gli indizi sono tanti, a partire da Dugan, che vanta già diverse esperienze nel settore degli smartphone modulari, dal momento che ha anche lavorato per Google su Project Ara, e proprio molti ingegneri che facevano parte di questa divisione ora starebbero lavorando con Facebook.