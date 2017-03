Facebook sarebbe prossimo a lanciare un concorrente per Spotify ed Apple Music

Appare sempre più probabile l’ingresso dinel settore dello streaming musicale. Come notato da molti utenti ed osservatori del settore, il social network diha pubblicato sul sito ufficiale degli annunci di lavoro che portano proprio verso questa direzione.

Nella fattispecie, la creatura di Menlo Park sarebbe alla ricerca di un “Label Music Business Development Lead”, un “International Music Publishing Business Development Lead” ed un “North America Music Publishing Business Development Lead”, tutte figure lavorative che puntano verso un unico settore: quello musicale.

Si tratta di dirigenti che andranno a negoziare i possibili contratti con le etichette musicali internazionali e nordamericane.

Non è la prima volta che sul web emerge questo rumor: lo scorso anno la compagnia americana ha messo sotto contratto Tamara Hrivnak, ex capo dello sviluppo e partnership musicali per YouTube. Spotify ed Apple Music, quindi, potrebbero presto trovarsi di fronte un concorrente estremamente agguerrito.